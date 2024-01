FOTO ⟩ Tuuli-Ann Freienthal otsib tema juurde soojenema tulnud looma omanikku: pole olnud südant, et kiisut välja jätta

«Väga külmade ilmade ajal tuli meile ukse taha nutma oranž kiisuke, kes siiani on olnud rohkem hoovist läbi jalutaja,» kirjutab saatejuht Tuuli-Ann Freienthal ühismeediagrupis «Kristiine», kuhu on koodunud Kristiine linnaosas elavad inimesed.

Saatejuht uskus, et kui võõras kass on tema juures üles soojenenud, siis soovib ta uuesti koju tagasi minna. «Sõbrake teeb iga päev väljas väikese tiiru ja tuleb siis tagasi meie juurde ning pole olnud südant, et kiisut välja jätta, sest kõrged miinuskraadid võivad loomale saatuslikuks saada,» nendib Freienthal.

Kuna saatejuhul on juba kodus mitu lemmiklooma, siis parku võõrast kassi ta endale jätta ei saa. «Tahaksime väga kiisu koju viia, kui omanik meiega ühendust võtaks, sest üpris selge on see, et kassihärra ise siit nii pea kuskile poole sammuma ei hakka,» arvab ta.

«Ühtlasi mainin, et meie ei mõista kohut kellegi üle, kes oma kassil väljas laseb käia, kui kiisul sellised soovid on. Tahaksime lihtsalt olla kindlad, et tal on koht, kuhu pakase eest peitu pugeda.»

Saatejuht nentis, et kassile on ta juba nime pannud, sest kuidagi peab ta külalise poole pöörduma. Oranž kiisu kannab nime Bruno, vaata fotot!

Foto: Facebookist / Tuuli-Ann Freienthal