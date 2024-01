Kiikame võilattu

Savisaar hädaldas avalikult, et Eesti majandus on lootusetult kriisis ning jauras, et vaja on kehtestada majanduslik eriolukord. Ühel ilusal hetkel laekus Edgari juurde toonane põllumajandusminiser Harri Õunapuu ning sosistas, et paslik oleks sõita Ääsmäele ja kiigata sealsesse võilattu.