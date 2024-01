45-aastane Flores rääkis presidendikandidaatide abikaasade paneeldiskussioonis, et on viimased kümme aastat igatsenud last, kirjutab Ilta-Sanomat .

«Olen pärit Ecuadorist ja kodus on alati palju lapsi olnud. Olen õdedest-vendadest vanim ja olen nende eest hoolitsenud. See on alati olnud mu unistus. Aga muidugi on aeg edasi läinud ja on olnud igasugust kiirustamist, aega pole olnud,» rääkis Flores.