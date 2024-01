VIDEO ⟩ «Jõekalda ei oska uisutada, roomab jääl.» Noor räppar Raias on valmis saanud uue muusikavideo

Mitmeid aastaid produtsendina ja ka veidi värskemalt räpparina Eesti muusikamaailmas tegutsenud Raias andis välja uue loo «Rööv», mis räägib läbi sõnamängude Eesti avaliku elu tegelastelt raha ära võtmisest.

Uues loos jäävad rahast ilma paljud tuntud näod, näiteks Liis Lemsalu, Grete Paia, 5miinust, nublu ja paljud teised.

Raias tõdeb, et värske lugu sündis puhtalt läbi loomeprotsessi. «Mulle meeldib vahel ajaviiteks mõnusale instrumentaalile midagi kirjutada ja ka siin lasingi fantaasial lennata. Raamistik loo temaatika kohta sündis juhuslikult,» nendib Raias toimetusele.

Sealt ka lüürika: «Jõekalda ei oska uisutada, roomab jääl. Vedas, et ta leidsin, see on mu lotokolmapäev,» selgitab ta loo sõnumit. «Ma usun, et tegelikkuses Jõekalda oskab uisutada küll, tahtsin temaga lihtsalt siduda kindlasti «lotokolmapäev».

«Lisaks on ta minu arust muhe tüüp ja midagi isiklikku ka kellegi teise vastu mul siin loos pole. Ja kui kuulaja kaasa jämmib, on see lihtsalt lisaboonuseks.»

Muusikavideo süžees on aga röövi ohvriks hoopis Raias ja tema kolleegid.

Lugusid on aga Raias kirjutanud 3-4 aastat. Tundes, et pole neid mõtet enam ainult sahtlisse kirjutada, hakkas ta eelmisel aastal ka lugusid avalikustama. Laule kirjutab mees puhtast huvist muusika vastu ja sellepärast, et seda on tore teha.

Vaata värkset muusikavideot!