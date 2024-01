MÖÖDAS ON 48 TUNDI ⟩ Kõik, mis on Leedus kaduma läinud 9-aastase tüdruku kohta teada

Leedut on raputanud üheksa-aastase tüdruku Agota kadumine. Last nähti viimati pühapäeva õhtul Kaunase linnas bussipeatuses. Teisipäeva pärastlõunaks, kella poole viie ajaks, kui tüdruku kadumisest on möödas 48 tundi, on rohkem küsimusi kui vastuseid.