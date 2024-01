PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 8. jaanuar: Jääral on äriasjade ajamisel abiks sõbralik naeratus, Neitsil tasub minna ülemuse jutule

Töö- ja äriasjade ajamisel on lai, siiralt sõbralik naeratus sulle suureks abiks. Meeldiv suhtlus tagab paremad tulemused kui tark jutt!

Hea päev igasuguste arutelude ja koosolekute korraldamiseks. Inimesed on koostööaltid, mõttevahetus elav ja edasiviiv.

Kui sul on probleem, siis lahenduse leidmiseks on lihtne viis – räägi teiste inimestega! Sulle antakse head nõu ja julgustust.

Et usaldust suurendada ja õhkkonda meeldivamaks muuta, tasub kolleegidega pisut ka niisama lobajuttu ajada ja uudiseid vahetada.

Kui oled plaaninud ülemuse jutule minna, võta süda rindu ja tee see ära. Väga võimalik, et ta on märksa mõistvam, kui sa arvasid.