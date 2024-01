FOTOD ⟩ Joogiks külmunud vesi: loomakaitsjad avastasid Pärnumaal pakases lõdiseva koera ja hobuse

Loomakaitse liit kirjutab Facebookis , et krõbeda külmaga on kõige hullemas seisus ketikoerad, kel pole kangete miinuskraadide ja lume eest kuhugi põgeneda. «Üsna tihti pole neil ka korralikku soojustatud allapanuga kuuti, et vähegi pakase eest peituda.»

Paari päeva eest jõudis aga loomakaitsjateni teade, et Pärnumaal Vaskrääma külas on vana koerake väga jubedates tingimustes. «Väljas on külmakraade kõvasti rohkem kui 20 ehk tuulekülma isegi -30 kanti ning koer väriseb keset tuisku ja pakast lageda taeva all ketis. Omanikud kinnistul ei ela ja seda on valmis tunnistama mitmed külaelanikud.»