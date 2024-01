MAAPEALNE PÕRGU ⟩ Brigitte Susanne Hundi kogetust Austraalias: see oli mu elu üks õudsemaid öid

Seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt, kes võttis uue aasta vastu Balil ja seda koos oma värske kallima seltsis, avaldas oma Instagrami-lugudes läbi kuvatõmmiste iseenda blogipostitusest , et kõik siiani kestval puhkusereisil, mis on nüüd naise viinud Austraaliasse, ei olegi olnud ideaalne.

«Ma päriselt arvasin, et nüüd on kõik ja siia ma jäängi. Ma ei suutnud enam püsti tõusta, vastata ja olin krampides,» kirjutas Hunt blogis, mis on osaliselt näha Instagrami-loos avaldatud katkendist. Seltskonnastaar rõhutas, et reisides peab kindlasti tegema reisikindlustuse, ning viitas, et tal oli see Balil olemas, kuid Austraaliasse jõudes enam ei kehtinud.