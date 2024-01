Näitleja Rednar Annus saab esmakordselt isaks

Näitleja Rednar Annuse elukaaslane on suusatreener, hobinäitleja ning Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidu juhatuse liige Kadri Lukk . Paaril on 16-aastane vanusevahe.

2018. aastal intervjuus Õhtulehe ütles Annus, et on koos olnud näiteks nii Piret Simsoni kui Marika Koroleviga, ent kooselud ei toiminud mehe sõnul seeõttu, et «ta on olnud l**s mees». Ka lastetust kommenteeris mees toona kui elulist valikut, ent ei lükanud võimalust selleks ümber.