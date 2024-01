HÄKKIS MASINATESSE? ⟩ Soomes mõisteti süüdi mees, kes võitis kasiinos viie päevaga kokku üle 30 000 euro

Kasiino. Pilt on illustratiivne.

Väljaanne Helsingin Sanomat kirjutab, et mullu veebruaris mõistis Soome apellatsioonikohus kelmuses süüdi mehe, kes võitis Helsingi kasiinos lubatust rohkem raha. Mees ise end süüdi ei tunnista ning leiab, et kohus on talle liiga teinud.