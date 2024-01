KOHTUISTUNG ⟩ Vindisena rooli istunud tartlane Rauno Marks: ehitan midagi üles ja siis lammutan selle

Kolmapäeva lõunal toimus Tartu maakohtus istung Rauno Marksi (29) kohtuasjas. Noormees on kohtu all, kuna juhtis mootorsõidukit joobeseisundis olles. Kohtuasja arutati kokkuleppemenetluses ning istungi lõpus luges kohtunik ette kohtuotsuse, mille järgi mõisteti mehele 1 aasta 9 kuu ja 27 päeva pikkuse vanglakaristuse asemel 657 tundi ühiskondlikku tööd, mis tuleb ära teha kahe aasta jooksul. «Teile on antud viimane õlekõrs ühiskondliku töö näol. Kui osa tööst jääb tegemata, tuleb minna vanglasse,» ütles kohtunik Heli Sillaots Marksile. Kolmeks kuuks jääb mees ilma ka juhilubadest ja peab need seniks viima hoiule Transpordiametisse. Menetluskuludena tuleb mehel tasuda 1224,30 eurot.