TELEHOMMIK ⟩ «Automaks on meie kaitse jaoks!» Rahandusminister hakkab Vene päritolu hobiauto eest maksma vaid 50 eurot aastas

«Jah, elu on meil vahepeal läinud kallimaks. Meil on olnud tugev inflatsioon, nendest põhjustest oleme palju rääkinud. Eeskätt on olnud energiahind üks põhjus. Nüüd, kui räägime 50-eurosest ostukorvist, peaks käibemaksu muudatus seda mõjutama umbes 68 senti, mitte rohkem,» põhjendab Võrklaev oma öeldut ning lisab, et iga aastaga on ka sissetulekud tõusnud. Just seetõttu ei leia ta, et käibemaksu tõusu ümber tekkinud kisa põhjendatud oleks.