​TRAGÖÖDIA MUSTAMÄEL ⟩ Suured koerad läksid kallale kolmekilosele lemmikule, kes vaagub kliinikus elu ja surma vahel

«Meie mamma on 80-aastane proua, ta nägi, kuidas suur must koer tõmbas ennast omaniku käest lahti ja jooksis meie Polly suunas nii kiirelt, et mamma ei jõudnud isegi koera sülle haarata,» kirjeldas juhtunut koera omanik Heddi sotsiaalmeedias.