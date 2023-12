VIDEO ⟩ «Paremat elu kogu rahvale!» Vaata, milliste mõtetega pealinlased aasta ära saadavad ja mida soovitakse uueks

«Väga ilus soe suvi oli,» mõtiskles Rainer, kes samas tõdes, et olukord igapiiri taga ei ole siiski kiita ning see paneb muretsema. «Aga see, mis Eestis on, on ikkagi okei!» Uuelt aastalt ootab härra aga positiivset ellusuhtumist. «See on see, mis viib edasi meid!»