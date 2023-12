KLÕPS ⟩ Lauljanna Alla Pugatšova tähistas kallimaga aastapäeva: 12 aastat legaliseeritud õnne

Veebiportaali ForumDaily andmetel sai Pugatšovast ja Galkinist abielupaar 2011. aastal. Neil on ühised lapsed surrogaatema abil.

«12 aastat seaduslikku õnne,» kirjutas Galkin foto juurde, kus ta koos abikaasa Allaga õhtust sööb. Selgub, et Iisraeli ja Palestiina sõjast hoolimata on Pugatšova ja Galkin naasnud Iisraeli. Ka romantiline foto on tehtud ühes Iisraelis asuvas restoranis.

See, et paar on asunud Iisraeli elama, ei meeldi aga kõikidele fännidele. Näiteks kirjutab üks naisterahvas kommentaariumis murelikult, kuidas tunneks ennast kuulus laulja, kui tema lapsed sureksid gaasi- või pommirünnakus, viidates Iisraeli ja Palestiina sõjale.

Väljaanne OBOZREVATEL kirjutas oktoobris, et Galkin ja Pugatšova on lastega Tel Avivis. Fännid olid alguses murelikud, kuna mõlema artisti sotsiaalmeediakontod olid tükk aega vaiksed. Mõne aja pärast tunnistas paar, et ärkasid õhusireenide peale üles.

Galkin on sotsiaalmeedias avaldanud toetust Iisraelile ja postitanud ka riigilipust foto.