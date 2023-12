«Kuuuurija» saade jõudis menuka Briti meediaväljaande veergudesse

Pärast saadet võttis saatejuhi Katrin Lustiga ühendust Iiri krimiajakirjanik Stephen Breen, kes kirjutab meediaväljaandele The Irish Sun, mis kuulub menuka The Suni ridadesse.

«Kurikuulus palgamõrvar Imre Arakas šokeerib väitega, et talle pakuti Daniel Kinahani vastu pöördumiseks sularahana 5 miljonit dollarit,» seisab The Irish Sun artikli pealkirjas.

Lust avaldas ühismeedias, et Breen helistas talle kokku kolm korda ning palus intervjuu Arakaga talle sõna-sõnalt inglise keelde tõlkida. «Vau, see on vägev värk,» olevat Breen intervjuu kohta öelnud.

Imre Arakas on väidetavalt ainus eestlane, kes on üldse kunagi kuulunud iirlaste Kinahani organiseeritud kuritegelikku jõuku, mida peetakse üheks suuremaks ja võimsamaks kuritegelikuks organisatsiooniks kogu maailmas. 1990. aastal Iirimaal loodud kartelli kuritegelikuks tuluks on peetud miljard eurot. See on laienenud Suurbritanniasse, Hispaaniasse ja isegi Ühendemiraatidesse. Jõugu ninameeste eest on USA valitsus pannud pearahaks välja lausa 15 miljonit dollarit.