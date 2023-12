ELU25 ⟩ AAPO ILVES: Informant. Jõululugu pühale ilmarahvale.

„Sel hooajal tulevad nad eriti varakult, juba jõuluhakul, mitte varakevadel,“ mõtles Ilme, „ju see on kuidagi kliimamuutustegaga seotud, ei pääse sellest meediainimesedki.“ Ilme otsustas oma informandirolli tõsiselt võtta – no kui nad ta juba rahvastikuregistrist välja valisid – ning alustas:

„Minu emaema Olga Orav oli naine, kes teadis ussisõnu. Seetõttu ta küüditatigi Siberisse. Aga! Hiljem selgus, et tegelikult oli teda selle oskuse tõttu hoopis mujale vaja. Vanaema viidi Kremlisse, talle anti soe tuba ning kolm korda päevas süüa. Kommunistide ladvikus oldi nimelt kimpus kõhu-ussidega. Isegi rohke viinaviskamine ei aidanud parasiitidest lahti saada. No mida sa loodad, kui kogu aeg alkoholile äsjalüpstud kalamarja peale vohmid?“

„Hädaline toodi Olga juurde, püksid aeti maha ja pepu püsti. No ja vanaema siis manas. Paelussile tuli sõnu laulda kauni jõululauluhäälega, solkmetele aga kiledalt ja koledalt. Mõlemal juhul päädus protseduur sellega, et parasiidid roomasid vaatama, mis toimub. Kahel pool punategelase kannikaid olid valmis spetsiaalselt koolitatud komnoored, kes ussid naksti välja tõmbasid. Aga ega vanaema loll olnud, ta jättis ussisõnad alati õigel hetkel katki, et kommunistide režiimi saboteerida ja vankumatult oma ametis edasi püsida. Kindlasti huvitab teid ka see, mis edasi sai. Noh, paelussidest tehti pioneeridele kingapaelu, solkmeid aga hoiti paar päeva kohupiima sees ja siis, hopsti, pannile!“