PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. detsember: Jäära südames segunevad heldimus ja kurbus, Vähk tahab tunda end vajaliku ja väärtuslikuna

Ilmselt on jõulunädalavahetus suhtlemist täis. Tahad midagi ilusat öelda igaühele, kellega sel aastal rohkem kokkupuutumist on olnud.

Sulle meeldib olla see, kes õhtuse peolaua ette valmistab ja kalleid lähedasi heldelt võõrustab. Nii tunned end vajaliku ja väärtuslikuna.

Jonnakas enesekindlus ning kindel veendumus, et sinul on alati õigus, tekitavad lahkhelisid kaaslastega. Püüa olla paindlikum.

Selleks, et tulevikule julgelt vastu minna, leiad ressurssi minevikust. Nii enda kui ka oma esivanemate erinevatest kogemustest.

Kui tunned, et sul on vaja midagi südamelt ära öelda, siis tee seda kindlasti. Nii saad tulevikule kergema lastiga vastu minna.

Väga oluline on väärtustada seda, mis sulle tõeliselt tuge annab. See aga ei tähenda, et kõigest harjumuspärasest tuleb kinni hoida.