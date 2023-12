Seekord saabuvad jõulud koos õnnelike ja toetavate taevaseisudega ning seetõttu on kõigil lootust kaunitele pühadele. Ent mõningaid tähemärki puudutavad need seisud lausa eriti magusalt, nii et nende pühad võivad kujuneda väga õnnelikuks.