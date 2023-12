KLIPP SAATEST ⟩ «Öökülaline» viib televaataja teisel jõulupühal juubilar president Toomas Hendrik Ilvese koju

President Toomas Hendrik Ilves tähistab tänavu oma 70. juubelit. Enda sünnipäeval, 26. detsembril, avab ta Kanal 2 saates «Öökülaline» oma Mulgimaal asuva talu väravad, et võõrustada saatejuht Mart Normetit. Normeti sõnul ootab saates endist riigipead midagi niivõrd erilist, et see toob Ilvesele lausa pisara silma.