Toomas Hendrik Ilvese abielu Ieva Ilvesega purunes

«Selles jõulueelses meeleolus teatan kurbusega teile kõigile, et meie peaaegu kaheksa aastat kestnud abielu Toomas Ilvesega on lõppenud,» avaldas Ieva Ilves ühismeediapostituses neljapäeva pärastlõunal.

«Ükski hetk ei ole sellise otsuse jaoks sobiv, kuid just nüüd, pärast pikka mõtlemist ja Toomase soovi austades on mulle selge, et tulevikus läheme kumbki oma teed, hoolitsedes koos oma laste heaolu eest,» kirjutas Ilves.