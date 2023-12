Iga kord, kui mõni planeet jõuab sodiaagimärgi 29°, on ees intensiivsed sammud. See on justkui uks kahe toa või trepp kahe korruse vahel – läbiminek nõuab tähelepanu ja pingutust. See on üleminekuline aeg, mis viib sodiaagimärgi omadused, mida parajasti lõpetatakse, kriitilisse manifestatsiooni.