HOOAJA VIIMANE ⟩ «Südamesoov» toob ekraanile kangelased, kes on oma lugudega enim vaatajate hinge pugenud

Kanal 2 saade «Südamesoov» on viimase kahe ja poole aasta jooksul toonud vaatajateni enam kui 50 Eestimaa inimese lood. Tänane saade võtab kokku kõik viis hooaega ja saates sõidetakse külla nendele kangelastele, kelle käekäigu vastu on enim huvi tuntud ja kes on valmis taas kohtuma, et rääkida, kuidas neil vahepeal läinud on.