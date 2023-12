PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. detsember: Kaladeni võivad jõuda põnevad uudised, Kaaludel tuleks rahaasjade ajamisel ettevaatlik olla

Veenuse ja Uraani vastasseisu mõjul on ärev päev. Kunagi lahendamata jäänud suhteprobleemid võivad taas pinnale tõusta.

Keegi sõpradest võib sulle pakkuda jalust rabava üllatuse. Pole välistatud, et keegi tuttavatest ootamatult armastust avaldab.

Tööl võib täna olla kiire ja rahutu päev. Ülemuste tujud ja nõudmised on muutlikud, sina pead suutma nendega kähku kohaneda.

Sobiv aeg selleks, et rutiinsed kohustused unustada ning koos armastatud inimesega üks pöörane seiklus ette võtta.

Sind valdab soov oma igapäevast tööelu ümber korraldada. On tunne, et endist viisi edasi liikuda ei saa, on vaja uuendusi.