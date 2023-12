Viljandist pärit maailmarändur sattus Mehhikos tulistamise ohvriks: kuul on veel viis päeva hiljemgi mul keres

Kui seltskonnast kaks inimest hukkus, siis läbi ime jäi Nora ellu. «Kuul on siiani mul keres. See läbis mu sooled, käärsoole, emaka ja jäi pidama vaagnasse,» räägib ta viis päeva pärast rünnakut ja lisab, et oleks kiirabiautos peaaegu surnud, kuna kaotas palju verd. Pärast neljatunnist transporti haiglasse, kuna kolm esimest teele jäänud haiglat teda vastu ei võtnud, tehti naisele kolmetunnine operatsioon.