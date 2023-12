PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 18. detsember: Kaksikute elus olulist rolli mänginud inimene võib täna taas välja ilmuda, Kaladeni võib jõuda huvitavaid uudiseid

Merkuuri ja Jupiteri trigooni mõjul valdab sind uudishimu. Oled eriliselt sõnaosav, edu tagab kastist väljapoole mõtlemine.

Hea hetk mõttetalgute või ajurünnaku korraldamiseks. Mõttelend on erakordselt kõrge, koos heade kaaslastega õnnestub ideid edasi arendada.

Tihti paned suurt rõhku sellele, et teistest inimestest aru saada. Täna aga tasuks süüvida enda sisemaailma. Iseennast polegi nii lihtne mõista.

Päev võib tuua huvitavaid käike suhetes. Kellegi lausutud sõnad toovad naeratuse näole, võimalikud on armuavaldused.

Kirjatööd tehes oled sõiduvees. Fantaasia on elav, sinu mõttekäigud värsked ja põnevad, jätkub ka tegutsemisindu.

Infotulv on tohutu, sinuni jõuab huvitavaid uudiseid. Tuleb tõdeda, et mahlakad kuulujutud on märksa põnevamad kui kuivad faktid.