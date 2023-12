KRISTINA LÄHEB KÜLLA ⟩ Beatrice ja AG omavahelisest suhtest, kihlumisest ja ühisest kodust

AG ehk Silver Orissaar ja Beatrice tervitasid Kristinat enda ühises kodus, mille soetas Silver ligi pool aastat tagasi. Viimased tõdesid, et külalisi nad just väga ei oota, vaid kodu on pigem enda puhkekohaks. Rääkides valgetest toonidest, tõdes räppar, et valge värv justkui rahustab. «Mulle meeldib, kui kõik on valge, see rahustab, eriti kui tuled kontserdilt ja tahad rahu ja vaikust,» tõdes ta.