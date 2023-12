ELU KEERDKÄIGUD ⟩ Hardo Pajula rängast võitlusest alkoholismiga: see juhtub napsulembeliste peredes lastega

«See on lihtsalt nii ränk, see süü ja kõik. Selleks, et unustada, tuleb edasi juua ja siis see aina kasvab,» räägib avameelselt oma lugu Hardo Pajula ETV saates «Impulss», kuidas aastaid hiljem veel teda lapsepõlve traumad jälitavad. «See on see, mis juhtub alkohoolikute peredes lastega.»