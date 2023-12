PAKK SUITSU PÄEVAS ⟩ Ott Lepland meenutab kümne aasta tagust aega: pidu oli kolmapäevast pühapäevani

«Ema oli mul suhteliselt range, vaatasin hoovi poole, kus poisid tagusid palli ja ma pidin klaverit harjutama,» meenutab muusik Ott Lepland värskes «Öökülalise» saates, kuidas ta lapsena oli väga intensiivse häälega. «Olin hästi jõuline laps, aga teismeeas see pehmendus, kus ma muutusin üleöö tagasi rahulikuks.»

Lepland tervitab «Öökülalist» oma hubases Tallinna kesklinna poissmehe-korteris. «Olen selline inimene, kes armastab puhtust, siis igasuguseid vaipu pole ma endale võtnud, sest siis on hea tolmuimejaga koristada,» nendib muusik. Ta lisab, et tema kolmetoalises korteris on lausa kolm tolmuimejat.