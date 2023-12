❄️ Detsembris puuduvad elumuutvad ja kriitilised pingeseisud, kuid on rohkem harmooniat.

❄️ Ees on ka Merkuuri retrograad, mis aitab parandada viimasel paaril kuul tehtud vigasid.

Detsembri taevaseisud lubavad, et kuu tuleb üldjoontes märksa rahulikum ja voolavam, kui olid oktoober ja november. On näha, et tekivad ajaaknad igapäevalu normaliseerumiseks, elurütmide stabiliseerumiseks ning rõhk ei ole raputavatel kriisidel nagu viimastel kuudel.