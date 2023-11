PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 28. november: Neitsil on sobiv hetk õrnemate tunnete väljendamiseks, Lõvi tunneb end töökaaslaste keskel hästi

Sul tuleb asju arutada võõraste inimeste või välismaalastega. Lihtne on teineteisest aru saada ka juhul, kui keeleoskus jätab soovida.

Hea päev karjääri arendamiseks, eriti siis, kui sinu tegevus on seotud loominguga. Suudad oma tundeid hästi sõnadesse panna.

Kui oled lapsevanem, suudad nüüd järeltulijatele olulist infot ja õpetussõnu niimoodi edasi anda, et see on nende jaoks vastuvõetav.