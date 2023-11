Pühapäev on jälle kätte jõudnud ja see tähendab seda, et taas on eetris armastatud telemäng «Ma näen su häält». Külalisnõunikuna võtab koha sisse muusik Mihkel Mattisen. «Saade on lauljatele hea hüppelava ja ka andekad teesklejad on tunnustust väärt.»