PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 24. november: Kaalude eest hoitakse üht-teist saladuses, Vähk võib tunda end nurka surutuna

Rahavoogude liikumine võib takistatud olla. Pead ehk ootama mingi summa laekumist, ning see muudab sind kärsituks.

Võid hommikul tunda, et tänane töökoorem on üle mõistuse suur. Ent kui tegutsed järjepidevalt, jõuad õhtuks kõik tehtud.

Mingid tegevused võivad takerduda seetõttu, et sul lihtsalt ei ole piisavalt infot. Kahjuks on asju, mida sinu eest meelega saladuses hoitakse.

Küllaltki raske on koostööpartneritega ühist keelt leida. Keegi neist on paindumatu, või ehk ajad sina ise muudkui oma jonni?

On vana tõde, et tasa sõudes on lootust kaugele jõuda. Kui tunned end tüdinuna, tuleta seda endale taaskord meelde.