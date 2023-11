«PEALTNÄGIJA» ⟩ End Rootsi miljardäri väimeheks valetanud saarlane püüdis Eesti naisi võrku: ta ütles, et ma ei saa talle külla tulla, sest...

Kelmuses süüdi mõistetud Marek on suutnud libeda jutu ja osava pilditöötlusega äripartneritelt välja petta kümneid tuhandeid eurosid. Lisaks sellele on tema mesijuttu jäänud uskuma ka mitmed naised. «Need lood, kuidas me hakkame elama Rootsis, Kanadas, Šveitsis...» meenutas Kaisa kelmi lubatud suursugust elu kolmapäevases «Pealtnägijas».