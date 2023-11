GALERII ⟩ Justiitsministeeriumis anti pidulikult üle kodanikujulguse aumärgid

Iti-Anett Papli julgus sekkuda on tema aumärgile esitaja sõnul imetlusväärne. Ta aitas juhtunut jäädvustada ning andis sellest hiljem politseile teada, kusjuures mitte ükski juhtunut näinud täisealine inimene ei pöördunud avaldusega politsei poole. Praeguseks endise turvatöötaja suhtes on nüüdseks jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, mille tõttu ei saa ta enam sellist tööd teha. Aitäh Iti-Anett Paplile, kes andis oma panuse kaaskodanike turvatunde suurendamisse.

Kirill Badikin on aktiivne Eesti kodanik, kes võttis Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenike aitamise oma südameasjaks. Ta aitab vabatahtlikuna Ukraina põgenike kogukonna Facebooki grupis «Ukraina sõbrad Eestis» alates 2022. aasta märtsist. Grupis on 67 000 liiget, kellest veidi vähem kui pooled on Ukraina põgenikud. Kirill korraldab grupis infotunde, kus selgitab koos riigiasutuste ja organisatsioonidega kohalikku eluolu ja edastab olulist teavet – nii toetab ta põgenike kohalikku ühiskonda lõimumist ning aitab kaasa turvatunde loomisele. Kirilli korraldatud infotunnid ja tema jagatav teave aitab põgenikel kiiremini integreeruda Eesti ühiskonda, tutvuda meie seaduste ja tavadega. Selle kaudu vähendab ta võimalikke rahvuslikke pingeid ja mõjutab turvalist elukeskkonda ka laiemalt. Kirill on korraldanud üle 30 infotunni, mida on vaadatud kokku üle 100 000 korra. Põgenikud pöörduvad Kirilli poole abi saamiseks pea iga päev.