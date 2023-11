Vanema proua petturite küüsist päästnud tallinlanna esitati kodanikujulguse aumärgile

«Märkasin, et mingid mustad mehed läksid ühe auto juurde ja hakkasid seal närviliselt tõmblema. Sisetunne ütles, et midagi on siin valesti ja otsustasin jääda asja jälgima. Teises autos oli vanem proua. Nägin, et üks tõmmudest meestest läks proua auto juurde ja kukkus seal närviliselt kätega vehkima. Panin igaks juhuks kaamera tööle. Lõpuks tiriti proua autost välja ja suunduti nende mustade meeste auto juurde. Ja hetk hiljem hakkas proua oma rahakotti juba avama. Tundsin, et nüüd on küll aeg sekkuda, et miskit on ikka väga mäda seal. Läksin ka auto juurde ja küsisin proualt, mis siin toimub ja kas ta vajab abi.»