NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal testib meid korduvalt ning viib segadust külvavasse täiskuusse: tuleb keskenduda kõige olulisemale

Reedel viibib Merkuur kvinkunksis Uraaniga ning ka Marss teeb ülemineku Skorpionist Amburisse. Päev nõuab kohanemist muutuva info ja asjaoludega. Need võivad olla pisikesed tühised asjad, kuid ometi takistavad need meil voolamist. Mõistus peab olema terane ja ärkvel, siis on võimalik kiiresti kohaneda. Ei maksa oodata, et teised meiega kohe ühel nõul on.

Laupäeval jõuab ka Marss kvadraati Saturniga - takistused, aeglustumine, pidurdamine, peatumine. See seis nõuab, et võtaksime vastutuse oma tegevuse eest. On vaja strateegilisemat lähenemist ja paremini läbi mõeldud või tunnetatud samme. Saturn ei lase Amburisse saabunud Marsil lahmida. Aeg on aga hea selliseks tegevuseks, mis toimubki aeglaselt ning nõuab detailset ja pühendunud tööd.

Siin ei ole midagi karta. Kes on õigel teel, sellele õpetab Saturn, kuidas tõhusamalt töötada. Kes on valel teel, selle tegevuse Saturn katkestab. Võib öelda, et meie tegevuskava ja -viisi testitakse siin tõsiselt.

Pühapäeval viibib Veenus kvinkunksis Uraaniga, mis võib tuua mingil määral rahulolematust suhetes, kus rutiinid on liiga tugevad. See võib olla ka lihtsalt rahutu seis, mis tekitab segaduse oma maitse-eelistuste osas - ei meeldi üks, ei sobi teine. On vaja mingisugust vaheldust, kuid miski justkui ei paku seda. Õnneks möödub see rahutus kiiresti.

Esmaspäeval kell 11.16 algab täiskuu Kaksikutes, kuid nagu öeldud, kerivad täiskuuga kaasnevad emotsioonid juba ilmselt alates reedest. Seekord mõjutab see eriti suhtlemist, infovahetust, meie arvamusi ja seisukohti. Kuna Merkuur on samal ajal täpses kvadraadis Neptuuniga, käib meist üle udupilv, mis ühelt poolt tekitab segadust ning teiselt poolt võtab lahkudes kaasa ka mõned loorid, mis midagi meie eest seni varjasid. Nädalalõpus ilmub siin eraldi täiskuu horoskoop.