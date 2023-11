PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 20. november: Kaladel on soodne aeg reisimiseks, Kaljukitsedel on aga pilk tulevikku suunatud

Töö- ja äriasjus häid võimalusi pakkuv ajahetk. Lähene probleemidele uue nurga alt ja need õnnestub kiiresti lahendada.

Tööl on õhus põnevaid, uuenduslikke ideid. Koosolekud ja ajurünnakud sujuvad kiires rütmis ning on viljakad. Ole valmis ruttu reageerima.

Kui tööl on olnud seisakuid, õnnestub neist kerge vaevaga üle saada. Vaata asja uuest vaatevinklist, ja leiadki lahenduse.

Päike ja Marss on sulle tõhusaks toeks. Mida iganes sul on teha vaja – keskendu ja panusta kogu jõust, edu tuleb kiiresti!