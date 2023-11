KODUST OTSE ARESTIMAJJA ⟩ Maaomanik ebaõiglasest kinnipidamisest: meid isaga koheldi kui kriminaale

Jan räägib, et juhe veeti üle nende maa, kuid kokkulepet nendega ei tehtud. «Nad said kohtulahendi, et nad võivad seda teha. Nad pidid meiega kokkuleppe tegema, aga ei teinud. See on meie kinnistu, elamumaa,» räägib Jan. «See on ainult nende jutt, et me tahtsime läbi lõigata liinid. Helistasime Eleringi ja andsime teada, et me ei lõika seda läbi. Me ei oleks seda teinud,» kinnitab mees.