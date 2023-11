Kui inimesel on tõepoolest kanaldamise võimed, peab see kuidagi väljenduma ka tema sünnikaardis. Vaatame tuntud kanaldajate näitel, millised seisud on nende seas enim levinud ning heidame pilgu ka Eestis Triin Lellepiga abiellunud kanaldaja Linus Kordesele.

Kanaldajateks nimetatakse inimesi, kes edastavad transiseisundis olles selliseid mõtteid ja ideid, mis pärinevad justkui nende oma teadlikust meelest ja kehast väljastpoolt. Selliseid inimesi on läbi aegade alati eksisteerinud ning teaduslikust vaatenurgast ei ole võimalik tõendada, mis kanaldamine täpselt on või ei ole.

Kuna sünnikaart toob välja inimese anded ja eeldused, on huvitav uurida, millised taevaseisud tuntud kanaldajate kaartides on olnud ning kas neid võib leida ka oma naise Triin Lellep-Kordese juurde Eestisse kolinud Rootsi kanaldaja Linus Kordese seisudest? Kuna kanaldamine on neid kokku toonud, võiks see teema peegelduda ka kuskil nendevahelistes seisudes või suhtekaardis.