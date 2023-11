SUUR KAOTUS ⟩ Õed räägivad oma ema enesetapust. «Kindlasti oleks lihtsam, kui ta oleks ikka meiega siin»

Eliise ja Luise on pärit Raplast kolmelapselisest perest. Õed on väga lähedased, kuigi nende vanusevahe on kümmekond aastat. Kui Luise oli väike, võttis Eliise igal võimalusel aega, et koos väikese õega aega veeta ja toredaid asju teha. Nüüd on õed koos Tallinnas elanud viimased neli aastat. Eliise annab endast kõik, et oma õe kasvamist toetada.