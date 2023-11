ERAKONNAST VÄLJA? ⟩ «Telesaates osalemine sai saatuslikuks» Endine Parempoolsete liige: tegin selle otsuse ammu enda jaoks ära

Elu24-le saabus vihje, et Erakond Parempoolsete ridadest on eemaldatud noormees, kes osales Kanal2 saates «Ma näen su häält». Noormees ise väidab, et tegi otsuse lahkumise osas enne saate eetrisse minekut, ent tunnistab, et temaga võttis ühendust erakonnaliige: «Öeldi, et homme arutatakse minu teemat kuna olen tugevalt kahjustanud erakonna mainet.» Kõnealune erakonnaliige Sandra Sander räägib aga teist juttu: «Ta lahkus ise. Ent ma ei pidanud seda väga positiivseks, et ta telesaates niimoodi osales.»