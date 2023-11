Film «Yasmyn. Selgus päevaks või kaheks» on lugu mitmekülgsest kunstnikust, kes on pika loometee alguses, kus tuleb teha valikuid, mis ei ole alati kõige kergemad. Kuigi elu teeb pöördeid, jääb Yasmyn alati kindlaks enda muusikale ja teab, et tema jaoks on kõige orgaanilisem koht lava. Tal on selge nägemus maailmast ja julgus ennast väljendada nii, nagu ta ise seda soovib.