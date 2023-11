Ott Tänaku abikaasa Janika Tänak võidust rinnavähi üle: ravi oli väga agressiivne

Rinnavähki diagnoositakse üha rohkem ja paraku võib seda haigust pidada lausa epideemiaks. ETV saates «Ringvaade» jagas Janika Tänak lugu oma haigusest. Täpselt aasta aega tagasi oli Janikal viimane ravipäev. Naine meenutas hetke, mil ta tundis, et midagi on valesti. Eelmise aasta jaanuarikuus luges ta ühel õhtul raamatut, kui tundis rinnas teravat hernesuurust tükikest. Ta andis sellest kohe teada perearstile, kes reageeris kiiresti. «Ma ei uskunud elu sees, et minuga midagi sellist võib juhtuda,» ütles tervislikke eluviise järgiv naine.

Saates oli Janika kõrval ka tema arst, onkoloog Elen Vettus, kes rääkis, et Janikal oli üks agressiivsemaid rinnavähi vorme, millesse haigestuvad 30+ noored naised. Vettus räägib, et Janika juhtum oli varajase staadiumi juhtum. Ravi oli väga agressiivne – läbi tuli teha koguni 33 kiiritust. Arst ütleb, et noor organism on tubli ja saab selle koormusega hakkama.