PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 9. november: Lõvil edenevad äriasjad kindlas suunas, Ambur tunneb täna vajadust rohkem kodus olla

Päev võib tuua edu mitmel rindel, kui vaid oskad olla sisemiselt heas tasakaalus ning julged lisaks mõistusele ka vaistu kuulata.

Üsna hea aeg suhete arendamiseks või siis selleks, et kallimaga ebakõlasid klaarida. Peate mõlemad oluliseks teineteist mõista.

Sinu asjad edenevad jõudsalt, eriti kiires sõiduvees oled siis, kui tegeled loomingulise tööga. Fantaasialend on uljalt kõrge.

Hea päev töökollektiivi liitmiseks, meeskonnatunde tugevdamiseks. Ehk on teil ühiseid saavutusi, mida tasuks tähistada.

Räägi kallimaga sellest, mis toimub sinu hinges ja südames. Ära karda end haavatavana näidata – just usaldus tugevdab teie suhet.

Äriasjade ajamisel oled leidlik. Palju on kasu sellest, et oled hea inimeste tundja, tabad ära teiste emotsioonid, näed neid vaat et läbi.