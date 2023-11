«Paviljon kukub kohe selle taga parkiva auto peale,» teatavad Kristiine linnaosas elavad inimesed, et Paldiski maantee ääres asuv bussipeatus on kurvas seisus. Kristiine linnaosa vanem möönab, et kuigi bussipaviljon asub linnamaal, siis ei kuulu see Tallinna linnale, vaid hoopis eraomanikule.