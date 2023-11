Halloweeni jooksjad vallutasid Tartu eliitlinnaosa. «Õhtu jooksul käis meie ukse taga üle 50 lapse»

Merili naabruses elava pere ukse taga käis 16 seltskonda. «Hoolimata paduvihmast nad tulid. Eelmisel aastal kadripäeval ei käinud keegi, mardipäeval küll käiakse, kuid mitte nii palju nagu Halloweeni ajal,» ütleb naine. «Eestlased on väga konservatiivsed ega võta muutusi hästi vastu. Eestlaste tavaarusaama järgi tuleb asju teha pidevalt «õigesti» ja see tähendab seda, et nii nagu neid alati on tehtud. Ja sellepärast on mardipäev järjest vähem atraktiivne lastele. Kaua sa viitsid seda kasukat tagurpidi selga panna. Aga Halloween on ajaga kaasa läinud. Hirmuäratavast kostüümist on saanud mistahes kostüüm ja komme on kasvanud koos inimestega. See on tehtud lõbusaks,» avaldab ta arvamust.