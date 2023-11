MAKSUVÕLG ⟩ Nublu ja Daniel Levi suvepäevadele esinema kutsunud ettevõte jättis artistidele maksmata

Selle aasta suvel otsustas Eurora-nimeline firma premeerida oma töötajaid meeldejäävate suvepäevadega. Vaatamata priskele maksuvõlale, mis lasus juba toona firma õlgadel, kutsuti esinema Eesti mainekad artistid: Daniel Levi Viinalass ja räppar Nublu. Üllatus oli aga suur, kui kogu peo eest tuli lõppkokkuvõttes tasuda üritusturundusagentuuril.

«DigiPRO-le laekunud vihje järgi sai Eurora A-klassi esinejatega ürituse tehtud sisuliselt tasuta – ei üritusturundusagentuur ega ka peopaik pole selle töö eest sentigi saanud,» kirjutas Delfi Ärileht oktoobri lõpus.

Eurora on võlgu üritusturundusagentuur VOOL Eventsile. Mis siis ikkagi juhtus ja milline on olukord täna, kui tasud esinejatele ja puhkekülale on makstud kellegi teise taskust?

«Üritusel üles astunud Daniel Levi Viinalass ja Nublu on oma esinemistasud kätte saanud. Kõik meie partnerid, kes Eurora üritusel teenust pakkusid, on meie poolt tasutud – maksime neile oma vahenditest,» kommenteerib VOOL Eventsi loovjuht Sten Skolimowski.

Räppar nublu. Foto: Kairi Killing

Summa on märkimisväärne, ent lootus jääb

Ehk siis VOOL Events ei tasunud mitte vaid Viinalassi ja Nublu esinemistasusid, vaid maksti ka koostööpartneritele, kelle hulgas on väidetavalt Eurora suvepäevadel plaate keerutanud DJ Kert Klaus ja Varbla Sadama Puhkeküla, kus üritus korraldati.

«Summa on suur, peaaegu 70 000 eurot. Ehk siis meie agentuuri teenus on nii hea, et vajadusel maksame ise juurde, et saaks hea tulemuse,» täiendab end Skolimowski.