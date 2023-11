«Me ei ela siin küll üksinda, kuid ma ütleks, et see on väga lähedal sellele, millest me unistanud oleme,» räägivad sisuloojad Martti ja Liina Ariadne Pedanik Elu24 uues saatesarjas «Kristina läheb külla» ja tunnistavad, et unistuste kodu eest tuleb neil Ameerikas välja käia iga kuu ligi neli korda kõrgemat üürihinda, kui seda Eestis. «Eelarvet meil Ameerikasse tulekuks ei olnud, kuid rohkem oli vaja seda, et meil oleks siin töökoht olemas.»