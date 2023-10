KLIPP ⟩ «Tal on ju Ivo Linna hääl!» «Ma näen su häält» osaline lõi kõik pahviks

Pühapäeval eetris olnud saates «Ma näen su häält» astusid sel korral arvajate ette Pulmaema, Roosa, Lumelaudur, Veteran, Tõstukijuht, Raamatupidaja ja Kiikuja.

Veteranina esinenud 57-aastane Reimo Weissbach lõi aga kõik pahviks. Nimelt on mehe hääl uskumatult sarnane Ivo Linnaga.

«Ma pean ennast koguma praegu... Sellel mehe ongi Ivo Linna hääl,» nentis saatejuht Piret Laos jahmununa. «Ongi Ivo Linna hääl!» sõnas ka näitleja Evelin Võigemast. «See ei ole võimalik!»

Weissbach nentis saates, et on laulmisega tegelenud kolm aastat. «Kas huvitav Ivo Linna ise on sind kuulnud?» uuris saatejuht. «Ja, kuna ma tunnen teda 36-aastat ja ma usun, et ta teab sellest pullist, sest ükskord ta ütles ta mulle Tikupoisis «Tere maestro!».»

Nalja on aga mehe sõnul saanud häälesarnasusega üksjagu. «Nii palju pulli on saanud, eriti koroonaajal, kui need maskid olid. Nii mõnigi kassapidaja vaatas üle silmade... Mind on nii palju maestroga sassi aetud, et see ei ole minu jaoks enam erutav,» nentis ta.

Ka meenutas ta 20 aasta tagust seika, kui esimest korda tema häält Ivo Linnaga kõrvutati. «Olin Haapsalus ühel üritusel, kui üle laua üks naine ütles, et palun ära tee seda Ivo Linna häält. Siis ma ei pannud seda kommentaari tähele, aga siis läks aastaid mööda ja ikka tuli see... Siis hakkasin iseennast kuulama ja tõepoolest ming noot on... Ja siis mõtlesin, et hakkan laulma.»